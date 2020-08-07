Бесплатное медицинское обследование 90-летних и старше на дому
7 августа 2020, 10:36[ «Аргументы Недели» ]
Российский геронтологический научно-клинический центр Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н.И.Пирогова Минздрава России приглашает долгожителей принять участие в медико-социальной программе «Здоровое долголетие». Участие в программе абсолютно бесплатное и включает в себя:
- Осмотр на дому врачом-гериатром с проведением комплексной гериатрической оценки.
- Проведение более 30 анализов крови и мочи, включая общий анализ крови, маркеры функции печени, почек, ключевые гормоны и витамин Д, а также анализ кала на кишечную микробиоту.
- Получение на руки результатов анализов и расширенного заключения врача по результатам осмотра и данным анализов.
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