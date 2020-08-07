Бесплатное медицинское обследование 90-летних и старше на дому

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 августа 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Российский геронтологический научно-клинический центр Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н.И.Пирогова Минздрава России приглашает долгожителей принять участие в медико-социальной программе «Здоровое долголетие». Участие в программе абсолютно бесплатное и включает в себя:

- Осмотр на дому врачом-гериатром с проведением комплексной гериатрической оценки.



- Проведение более 30 анализов крови и мочи, включая общий анализ крови, маркеры функции печени, почек, ключевые гормоны и витамин Д, а также анализ кала на кишечную микробиоту.



- Получение на руки результатов анализов и расширенного заключения врача по результатам осмотра и данным анализов.



Подробности на сайте www.geriatr.org и по телефонам:



+7(903) 745-57-88

+7(985) 780-63-70



