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Бесплатное медицинское обследование 90-летних и старше на дому

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Бесплатное медицинское обследование 90-летних и старше на дому

Российский геронтологический научно-клинический центр Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н.И.Пирогова Минздрава России приглашает долгожителей принять участие в медико-социальной программе «Здоровое долголетие». Участие в программе абсолютно бесплатное и включает в себя:

 - Осмотр на дому врачом-гериатром с проведением комплексной гериатрической оценки.

- Проведение более 30 анализов крови и мочи, включая общий анализ крови, маркеры функции печени, почек, ключевые гормоны и витамин Д, а также анализ кала на кишечную микробиоту.

- Получение на руки результатов анализов и расширенного заключения врача по результатам осмотра и данным анализов.

 Подробности на сайте www.geriatr.org и по телефонам:

+7(903) 745-57-88
+7(985) 780-63-70

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