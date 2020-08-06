Гастроэнтеролог объяснила, какими полезными свойствами обладает овсяное молоко

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6 августа 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Гастроэнтеролог рассказал, какими полезными свойствами обладает овсяное молоко. По мнению врача, овсяное молоко богато кальцием, витаминами группы B и D, которые повышают настроение и благоприятно влияют на волосы и ногти.

Врач подчеркнул, что овсяное молоко отличается низкой калорийностью, поэтому в меню его включают как в чистом виде, так и в качестве основы для приготовления выпечки, супов, каш.

"Для сохранения стройной фигуры важно правильно использовать овсяный напиток, чтобы он был в составе сбалансированной диеты", - отметил врач.