Коронавирусом на Кубани болеют почти 9 тысяч человек

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6 августа 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кривая заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае идет вверх. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 6 августа, в регионе больны 8946 человек, у 125 из них диагноз подтвердился в течение последних суток. 125 новых случаев – рекордный показатель для региона, такого числа заболевших за сутки на Кубани не регистрировали за два летних месяца.

Среди новых заболевших – 80 женщин и 45 мужчин. Самому старшему из них 90 лет, самому младшему – 6 лет. Больше всего новых COVID-больных в Краснодаре – 46. В Сочи диагноз подтвердился у 21 человека, в Северском районе заболели 8 человек, в Красноармейском районе – 6. В Новороссийске, Выселковском и Усть-Лабинском районе – по 4 новых случая заражения коронавирусом.

По три пациента прибавилось в Белореченском и Калининском районах, по два – в Отрадненском, Кавказском, Тбилисском, Тихорецком, Кущевском, Динском, Крыловском, Ленинградском и Павловском районах. В Успенском, Славянском, Мостовском, Белоглинском, Апшеронском, Курганинском, Кореновском районах и Горячем Ключе по одному новому случаю.

В числе новых заболевших четверо несовершеннолетних. В Краснодаре COVID-19 выявлен у 6-летнего ребенка и 16-летнего подростка, в Кущевском районе заболел 7-летний ребенок. В Апшеронском районе COVID-19 выявлен у подростка 16 лет.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае вирус подтвердился у 8946 человек, в том числе у 673 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 157,6.Инфекция унесла жизни 123 человек, двое умерли за прошедшие сутки. 7682 человека выздоровели и выписаны из кубанских больниц, из них 115 – за последние сутки.

В целом по России, по данным центра мониторинга ситуации с коронавирусом, больны 871 894, в том числе 5 267 человек, заразившихся за сутки. За весь период пандемии в стране умерли 14 606 человек, в том числе 116 человек за сутки, выздоровели 676 357 пациентов, в том числе 7331 человек за сутки.