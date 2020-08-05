Исследователи выяснили, что музыка положительно влияет на психическое здоровье

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 августа 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

Исследователи выяснили, что музыка очень сильно влияет на психическое здоровье. Было выявлено, что игра на музыкальных инструментах благотворно действует на психику людей. Она делает их состояние более расслабленным, успокоенным и умиротворенным.

Во время исследования также провели уникальный эксперимент: всем изучаемым людям были розданы небольшие гавайские гитары — укулеле. И всех попросили вместе сыграть песню.Большинство людей после этого признались, что почувствовали душевный подъем и новые энергетические силы.