Исследователи выяснили, что музыка положительно влияет на психическое здоровье
5 августа 2020, 16:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мои года
Исследователи выяснили, что музыка очень сильно влияет на психическое здоровье. Было выявлено, что игра на музыкальных инструментах благотворно действует на психику людей. Она делает их состояние более расслабленным, успокоенным и умиротворенным.
Во время исследования также провели уникальный эксперимент: всем изучаемым людям были розданы небольшие гавайские гитары — укулеле. И всех попросили вместе сыграть песню.Большинство людей после этого признались, что почувствовали душевный подъем и новые энергетические силы.
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