Проверки на дорогах: пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски

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5 августа 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Сергей Семенов ]

Пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски

Возможность уберечься от нежданной заразы предоставляют совершенно несложные и простые правила: мытьё рук, применение индивидуальных средств защиты, максимальное ограничение контактов, регулярная уборка и дезинфекция жилых и рабочих помещений, общественных территорий.

На фоне сохраняющегося в Приморье роста числа заболеваний COVID-19 власти края усиливают контроль за соблюдением требований противоэпидемиологического режима.

«С каждым днём мы увеличиваем количество проверочных мероприятий на предмет соблюдения санитарных правил, – отметил на заседании краевого оперативного противоэпидемиологического штаба, состоявшемся в субботу, 1 августа, губернатор Приморья Олег Кожемяко, потребовав усилить работу административных комиссий.

Как соблюдают жители края требования режима повышенной готовности, действие которого, напомним, продлено в Приморье до 14 августа, и как относятся к замечаниям проверяющих выполнение санитарных требований на территории Владивостока, остающегося одной из точек наибольшего прироста заболеваний коронавирусом, корреспондент еженедельника «Аргументы неделi. Приморье» смог убедиться в составе одной из административных комиссий, вышедшей на один из оживлённейших пассажирских «пяточков» города – Семёновскую площадь.

Середина рабочего дня и безжалостное солнце несколько сбили наплыв пассажиров, но автобусы подъезжали к остановке едва ли не ежеминутно. Их встречали члены административной комиссии, в состав которой вошли представители администрации краевого центра, полиции, Росгвардии и компаний-перевозчиков. Руководил работой этой мобильной межведомственной группой и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации Андрей Караваев. По его словам, административные комиссии работают во Владивостоке каждодневно и в разных районах города, даже на удалённых, например, островных территориях.