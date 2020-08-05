Маски на всё лето

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5 августа 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели. Владивосток», правительство Приморского края ]

Как правильно носить маску

«Заболеваемость коронавирусом в регионе не падает, к сожалению», – констатировала на заседании краевого оперативного противоэпидемиологического штаба в конце минувшей рабочей недели глава министерства здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Потому губернатор края Олег Кожемяко вновь обратил внимание всех участников заседания оперативного штаба и ответственных служб на необходимость усиления административного контроля за соблюдением масочного режима и других профилактических мер, ограничивающих распространение COVID-19. Глава региона напомнил, что режим повышенной готовности продлён на территории Приморья до 14 августа, подчеркнув, что благополучной сегодняшнюю ситуацию в крае назвать нельзя, и потребовал наказывать тех, кто безответственно относиться к санитарным правилам.

Особо остановился Олег Кожемяко на деятельности административных комиссий. Губернатор считает их главным инструментом по пресечению роста заболеваемости COVID-19. Однако в ряде муниципалитетов, подчеркнул губернатор, работа этих комиссий организована слабо, особенно по местам массового скопления людей, торговым предприятиям, транспорту. Так, на ярмарках в выходные дни глава края поставил задачу обратить особое внимание на размещение палаток, соблюдение «социальной дистанции».

«Недопустимо нахождение людей без масок, в противном случае такие рынки закроем в соответствии с требованием Роспотребнадзора», – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор потребовал жёстко подходить к проверке работы общественного транспорта и в случае выявленных нарушений снимать с маршрутов те автобусы, в которых не соблюдается масочный режим.

«Если перевозчики игнорируют санитарные правила, снимайте такие автобусы, ставьте другие. Пассажиры не должны страдать, а вот компании пусть думают впредь, как нарушать требования безопасности. Это крайняя мера, но если её не применять, мы так и будет топтаться на месте, не переломим ситуацию с заболеваемостью», – обозначил Олег Кожемяко.

О том, как работают административные комиссии краевого центра Приморья и проводится проверка соблюдения требований режима повышенной противоэпидемиологической готовности читайте в материалах этого номера газеты.

ВАЖНО: Число тяжёлых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в крае продолжает расти. Действие режима повышенной готовности продлено до 14 августа. Пожалуйста, отнеситесь ответственно к соблюдению санитарно-профилактических правил, берегите собственное здоровье и здоровье близких и своих земляков: пользуйтесь средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и, при необходимости, перчатками, чаще мойте руки и избегайте мест массового скопления людей, а при вынужденном посещении магазинов или ярмарок старайтесь придерживаться «социальной дистанции» в полтора-два метра.