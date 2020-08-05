COVID-19 на Кубани: плюс 117 заболевших за сутки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 августа 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией на Кубани идет вверх. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 5 августа, в регионе зафиксированы 117 новых случаев заболевания. По числу заболевших за сутки лидирует Краснодар. В столице Кубани медики выявили 45 новых COVID-больных.

В Сочи за сутки заболели 16 человек, в Славянском районе – 10, в Армавире – 6. В Геленджике и Туапсинском районе выявлено по пять случаев заражения коронавирусом, в Динском районе – четыре, в Новокубанском, Выселковском, Кущевском районах – по три. В Новороссийске, Белореченском, Каневском, Тихорецком, Северском районах – по два подтвержденных случая коронавирусной инфекции. В Крымском, Курганинском, Лабинском, Калининском, Кореновском, Кавказском, Брюховецком районах – по одному. Среди новых заболевших – 11 детей в возрасте от года до 14 лет. За весь период пандемии на Кубани заболел 8821 человек.

Вместе с тем 7567 пациентов справились с болезнью и выписаны из кубанских больниц, в том числе 104 человека за сутки. 121 пациент с COVID-19 умер, 37 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Три человека – на ЭКМО в краевой больнице №1, сообщают в региональном министерстве здравоохранения.