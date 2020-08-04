На Кубани продолжается рост числа больных Covid-19

Аргументы Недели → Здоровье

4 августа 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае продолжает расти. За 3 августа вирус был обнаружен у 119 человек, двое из них скончались в больнице. Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре - 41 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 8704 заражения. 3303 человека продолжают лечение в больнице, из них 162 - дети.

За прошедшие сутки коронавирус унес жизни двух пожилых мужчин. 72-летний житель Сочи почувствовал ухудшение состояния здоровья еще 20 июля. Несколько дней он лечился дома, после чего вызвал врачей. После госпитализации наличие инфекции подтвердилось, мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Спасти его не удалось, так как среди сопутствующих заболеваний были гипертония и сахарный диабет.

В Армавире 77-летний житель поступил в Лабинскую ЦРБ с положительным результатом на ковид. Его также подключили к аппарату ИВЛ, но наличие у мужчины миастении и атеросклероза осложнило ситуацию. Спасти жизнь кубанца не удалось.