Краевая клиническая больница № 1 получила медоборудования на 132 млн рублей

Аргументы Недели → Здоровье

4 августа 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Больше 600 единиц оборудования для лечения больных коронавирусом поступило в краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре. Больница дооснащена медоборудованием в рамках реализации программы снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

В ККБ №1 поступили пульсоксиметры, бронхоскопы, рентген-аппараты и аппараты для гемодиализа, а также эндовидеоскопический комплекс и системы ультразвуковой диагностики на общую сумму свыше 132 миллионов рублей. Также в больницу поступило большое количество прикроватных мониторов, увлажнителей, инфузионных насосов и аспираторов.

Как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края, все медицинское оборудование было поставлено в ККБ №1 за счет средств, выделенных из федерального бюджета в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.