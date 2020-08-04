Краевая клиническая больница № 1 получила медоборудования на 132 млн рублей
4 августа 2020, 13:27[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Больше 600 единиц оборудования для лечения больных коронавирусом поступило в краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре. Больница дооснащена медоборудованием в рамках реализации программы снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
В ККБ №1 поступили пульсоксиметры, бронхоскопы, рентген-аппараты и аппараты для гемодиализа, а также эндовидеоскопический комплекс и системы ультразвуковой диагностики на общую сумму свыше 132 миллионов рублей. Также в больницу поступило большое количество прикроватных мониторов, увлажнителей, инфузионных насосов и аспираторов.
Как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края, все медицинское оборудование было поставлено в ККБ №1 за счет средств, выделенных из федерального бюджета в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
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