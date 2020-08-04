Эндокринолог перечислила напитки, вызывающие ожирение

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4 августа 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Вода. Фото: pixabay.com

Эндокринолог Екатерина Ивановна рассказала о популярных напитках, которые с легкостью могут стать причиной прибавки нескольких лишних килограммов.

Врач заявила, что лишний вес может спровоцировать частое употребление кваса, соков и газированной воды, так как все эти напитки содержат много глюкозы и имеют высокий гликемический индекс, передает КП. Злоупотребление этими напитками перегружает поджелудочную железу, отметила эндокринолог.

Иванникова рекомендовала разнообразить питье водой с фруктами. К примеру, в воду можно добавить лимон, апельсин, огурец или мяту.

Ранее врач рассказала о привычных, но неправильных пищевых сочетаниях.