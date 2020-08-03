Врач рассказала, как есть картошку с пользой для здоровья
3 августа 2020, 17:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио-1
Диетолог Екатерина Александрова рассказала о том, как есть картошку так, чтобы получать от продукта максимальную пользу. Картофель – один из самых противоречивых продуктов в рационе, вокруг которого традиционно возникает немало споров. Считается, что от него толстеют, кроме того, картошку винят в снижении упругости кожи.
Врач отметила, что картошка действительно бывает полезной, но очень короткий период времени. В ней ещё довольно мало крахмала и много витаминов, особенно калия. Но чтобы получить калий из этого продукта, желательно отваривать картофель вместе с кожурой. Дело в том, что самый богатый калием слой находится непосредственно под кожурой, поэтому при чистке большая его часть срезается, - подчеркнула диетолог.
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