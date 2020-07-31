В Краснодаре закрыли детский сад из-за COVID-19 у одного из сотрудников

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31 июля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: pixabay.com

В Краснодаре на две недели закрыли детский сад №30. Причиной приостановки работы детсада стал положительный тест на коронавирусную инфекцию у одного из сотрудников.

– В департамент образования поступила информация о зарегистрированном случае заболевания COVID-19 одного из сотрудников детсада № 30, – сообщили в краснодарской мэрии, – в связи с этим Роспотребнадзор выдал соответствующее предписание (о закрытии детсада - прим. ред.) заведующему детским садом.

Прием детей в детское учреждение прекращен со вчерашнего дня, 30 июля. Проводится дезинфекция помещений. Сотрудники детсада и дети, контактировавшие с заболевшим, отправлены на самоизоляцию. В настоящий момент самочувствие у всех в норме.

Детский сад №30, как уточняют в администрации города, будет закрыт до 11 августа.