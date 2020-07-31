На Кубани умерли еще трое больных COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 июля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По данным информационного центра по ситуации с коронавирусом на 31 июля, на Кубани за прошедшие сутки добавилось 96 COVID-больных. В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки зарегистрировано 5482. Всего в стране болен коронавирусом 839 981 человек.

От коронавируса за сутки в России умер 161 человек, в том числе – трое пациентов в Краснодарском крае. За весь период пандемии на Кубани скончались 113 пациентов с коронавирусом, в России от инфекции умерли 13 963 человека.

За прошедшие сутки в России выписано по выздоровлению 8 755 человек, в том числе – 131 пациент в Краснодарском крае. За весь период в стране выписано по выздоровлению 638 410 человек.