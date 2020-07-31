На Кубани умерли еще трое больных COVID-19

По данным информационного центра по ситуации с коронавирусом на 31 июля, на Кубани за прошедшие сутки добавилось 96 COVID-больных. В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки зарегистрировано 5482. Всего в стране болен коронавирусом 839 981 человек.
От коронавируса за сутки в России умер 161 человек, в том числе – трое пациентов в Краснодарском крае. За весь период пандемии на Кубани скончались 113 пациентов с коронавирусом, в России от инфекции умерли 13 963 человека.
За прошедшие сутки в России выписано по выздоровлению 8 755 человек, в том числе – 131 пациент в Краснодарском крае. За весь период в стране выписано по выздоровлению 638 410 человек.
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