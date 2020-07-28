Медики рассказали, как распознать психоз

28 июля 2020, 18:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
В России во время пандемии коронавируса выросло число людей, которые столкнулись с психозом. Обычно эта форма расстройства имеет ярко выраженную симптоматику. Но человек, у которого возник психоз, и даже его родственники не всегда могут осознать наличие проблемы и вовремя обратиться к врачу.
Психиатр и нарколог Алексей Казанцев рассказал, что данное заболевание может быть обусловлено приёмом токсических веществ, генетической предрасположенностью и психологическими потрясениями.
"Для кого-то психотравмирующим фактором может даже стать сдача ЕГЭ. Такое событие способно послужить провоцирующим фактором развития психоза для крайне волнительных людей. С данной формой расстройства люди также сталкиваются на фоне пандемии", - отметил специалист.
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