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Медики рассказали, как распознать психоз

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Медики рассказали, как распознать психоз
Фото: pixabay.com

В России во время пандемии коронавируса выросло число людей, которые столкнулись с психозом. Обычно эта форма расстройства имеет ярко выраженную симптоматику. Но человек, у которого возник психоз, и даже его родственники не всегда могут осознать наличие проблемы и вовремя обратиться к врачу.

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев рассказал, что данное заболевание может быть обусловлено приёмом токсических веществ, генетической предрасположенностью и психологическими потрясениями.

"Для кого-то психотравмирующим фактором может даже стать сдача ЕГЭ. Такое событие способно послужить провоцирующим фактором развития психоза для крайне волнительных людей. С данной формой расстройства люди также сталкиваются на фоне пандемии", - отметил специалист.

АГ

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