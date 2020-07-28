На Кубани подтверждено 95 новых случаев COVID-19 за сутки
28 июля 2020, 11:15[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
По данным центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 28 июля, в Краснодарском крае зарегистрировано 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки в крае выздоровели и выписались из больниц 87 человек.
За последние сутки на Кубани выросло число летальных исходов пациентов с коронавирусом. В кубанских больницах скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в регионе составило 106 человек.
В целом по России за последние сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 медики зарегистрировали 5395. Заболели пациенты в 84 регионах страны. Всего в России коронавирусной инфекцией больны 823 515 человек. Умерли 13 504 человека, в том числе 150 человек за прошедшие сутки. Выздоровели 612 217 пациентов, в том числе 8888 человек за сутки.
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