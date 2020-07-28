Англичане борются с лишним весом запретом рекламы и указанием калорий

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 июля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании запретили рекламировать по телевидению фастфуд и другую еду, которая помогает набирать вес. Такие товары допускается показывать только после девяти часов вечера.



В меню кафе и ресторанов будет указываться калорийное содержание предлагаемых блюд. Акции типа «купи один продукт, получи другой в подарок» попали под запрет. Речь идёт о блюдах с высоким содержанием жира, соли, сахара. Авторы предложения считают ожирение одним из факторов, ослабляющих здоровье человека. Коронавирусом чаще болеют люди с лишним весом, отмечают медики.



В Лондоне начали говорить о похудении несколько лет назад. Старт борьбы за здоровье дал премьер Борис Джонсон. Ранее он переболел коронавирусом. «... во время болезни я понял, что лишние килограммы очень сильно мешают жить», - говорит Джонсон. Согласно статистике, в Англии порядка 8% населения с диагнозом COVID-19 страдают от лишнего веса.



Английское правительство разработало стратегию по преодолению данной проблемы. На бутылках с алкогольными напитками будет указываться количество калорий. Помимо этого для населения страны разработана мобильная программа, включающая в себя систему похудения. Она создавалась местными медиками и IT-специалистами. Каждый англичанин при помощи данной программы сможет сбросить лишний вес за 12 недель.



