Специалист рассказала, почему диета не заменит медикаментов при ожирении
27 июля 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
Врачи советуют лечить ожирение не диетами, а медикаментами. По мнению диетолога Алексея Ковалькова, ограничения помогают снижать или увеличивать вес только здоровым людям.
Звездный диетолог Римма Мойсенко, в свою очередь, добавила, что ожирение — это многофакторное заболевание, которое имеет в основе не только и не всегда нарушение гормонального фона.
"В основе этого заболевания есть и психологические факторы, и фактор переедания, и фактор просто неправильного питания, фактор заедания собственных проблем. Нет единой доказательной базы, что причиной ожирения является исключительно нарушение гормонального фона. Психологический фактор я бы вообще поставила на первое место и фактор наследственности. Эти факторы главные", - отметила врач.
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