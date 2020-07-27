Если ВОЗ объявит, что коронавирус передаётся по воздуху, нам придётся снова менять привычки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 июля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

После изучения ряда фундаментальных работ относительно способов передачи инфекций, специалисты ВОЗ вынуждены корректировать рекомендации для защиты людей от коронавируса.



В частности, признание аэрозольного варианта передачи вируса означает, что двухметровая социальная дистанция не является эффективной. При чихании и кашле опасные капли способны пролетать до 8 метров и более.



Пациенты, заражённые коронавирусом, по мнению специалистов, должны находиться в специально организованных палатах. В них атмосферное давление ниже, что позволяет минимизировать попадание воздуха из палаты наружу. Пациенты должны лежать по одному человеку в таких помещениях. Однако в условиях буйствующей пандемии такие условия организовать не получится.



Главное внимание необходимо уделить мытью рук, ношению масок, интенсивному проветриванию помещений и обработке их ультрафиолетовыми лампами.



Признание факта передачи SARS-CoV-2 аэрозольным путём не делает его более опасным. Аэрозольные частицы вдыхаются глубоко в лёгкие, однако их содержание в выдыхаемом воздухе ничтожно.



Если ВОЗ официально объявит, что коронавирус передаётся по воздуху, то нам придётся снова менять привычки. Из карантина будет выйти гораздо сложнее. По факту от опасных аэрозольных частиц человек остаётся практически не защищённым.



