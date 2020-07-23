Медики заметили изменения в сердце у умерших пациентов с выявленным корнавирусом Covid-19

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23 июля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RNS

скорая помощь, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Медики в США заметили нетипичные измения в сердечной мышце у пациентов, сконавшимся с выявленным у них коронавирусом COVID-19. Доктор медицинских наук, профессор и руководитель отдела патологический исследований в Школе медицины при Университете Луизианы Ричард Вандер Хайде сообщил, что при специалисты определили важные изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что при тяжелой коронавирусной инфекции у пациента возникает типичный миокардит.

По словам патологоанатома, в результате вскрытий у нескольких скончавшихся пациентов выявлены изменения в сердце, которые были вызваны не типичным воспалением на фоне миокардита.

Он подчеркнул, что сейчас механизм травмы сердца при COVID-19 неизвестен, - сообщает EurekAlert!.

В рамках исследования медики провели 22 вскрытия пациентов, которые скончались от коронавируса в Университетском медицинском центре в Новом Орлеане в возрасте 44−79 лет. Почти у всех у них были сопутствующие заболевания.

Патологоанатомы выявили, что поражение сердца у пациентов с COVID было связано с "уникальным паттерном гибели отдельных клеток". В отличие от вируса SARS новый коронавирус не попадал в клетки сердечной мышцы. У пациентов также не наблюдалась закупорка коронарных артерий сгустками крови.

Основными причинами смерти пациентов стали тромбы, кровотечение в мелких сосудах и капиллярах легких, а также повреждение альвеол.

По словам доктора медицинских наук, замруководителя отдела патологических исследований в Школе медицины при Университете Луизианы Шарон Фокс, полученные данные указывают на то, что чрезмерная нагрузка на сердце была вторична по отношению к легочному заболеванию.