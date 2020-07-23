Врач объяснил рост спроса на препараты против аллергии

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23 июля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

За первое полугодие 2020 года было реализовано 47,3 тысячи антигистаминных препаратов. За такой же период 2018 года было продано 44,1 тысячи упаковок лекарств этого вида. Объёмы продаж препаратов в денежном эквиваленте увеличились на 13% в 2020 году по сравнению с позапрошлым.

Отмечается, что резкий рост реализации средств против аллергии начался в середине марта 2020 года. С 16 по 22 марта показатели выросли до 67% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Рост продолжался до конца апреля этого года, после чего показатели выровнялись.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что значительная часть антигистаминных средств за последние годы перешла в разряд безрецептурных.

«Примерно у половины пациентов, которые поставили себе диагноз «аллергия», никакой аллергии нет, а есть различные патологии со схожими симптомами. В результате бесконтрольного приёма антигистаминных средств могут появиться побочные эффекты, например сыпь, сосудистые реакции, нарушения работы желудочно-кишечного тракта», - объяснил специалист.

Также Болибок добавил, что спрос на препараты против аллергии связан с увеличением количества больных этим недугом.