В Минздраве рассказали, в каких регионах России самые здоровые школьники

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 июля 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

За последние пять лет в России увеличилось количество школьников, которые полностью здоровы или же имеют лишь небольшие проблемы в состоянии здоровья. Также в регионах показатели заметно различаются и зависят как от питания детей, так и от экологии.



Согласно данным Минздрава за 2019 год, больше всего школьников первой и второй групп здоровья проживает в Магаданской области (95,1%), Республике Тыва (95%) и Севастополе (94,6%). После них следуют Чечня (92,7%) и Бурятия (90,8%).

Так, меньше всего таких учащихся общеобразовательных учреждений в Ненецком автономном округе (63,6%), Ингушетии (67,3%) и Ярославской области (73,3%).

Распределение школьников по группам здоровья в регионах зависит от ряда факторов, как считает педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

«Образ жизни, здоровое питание. В дальних регионах всё-таки более здоровое питание плюс воздух. То есть влияют окружающая обстановка, экологическая обстановка, отсутствие мегаполисов, активный образ жизни, семейные традиции. Активные прогулки, здоровое питание — когда люди сами выращивают продукты. Плюс экология — меньше загазованность, меньше промышленных зон», - объяснил Тимаков.