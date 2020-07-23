Макушка лета и COVID-19: темп роста заболеваемости составил 1,7%

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 июля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Игорь Новиков ]

Заседание регионального операвтиного штаба проходят регулярно

«Продолжают лечение более одной тысячи трёхсот пациентов, из них шестьдесят восемь находятся в тяжёлом состоянии. За сутки выздоровели двадцать восемь человек, всего с начала эпидемии – четыре тысячи сто восемьдесят шесть», – уточнила главный санитарный врач края.

Татьяна Детковская отметила, что в последнее время заболевает много сотрудников в различных учреждения: «Это происходит по одной простой причине – граждане не используют средства индивидуальной защиты на работе, в том числе, когда собираются коллективом на чаепития, совместные обеды, а это также способствует распространению инфекции».

Руководитель территориально управления Роспотребнадзора также подчеркнула, что в связи со стартом летней оздоровительной кампании в крае особое внимание уделяется контролю за работой баз отдыха и детских лагерей. Так, совместно с прокуратурой ведомство проверило одну из баз отдыха в Хасанском районе. «Были выявлены нарушения, в том числе отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Собранные материалы направим в суд для приостановления деятельности организации», – предостерегла недобросовестных участников рынка индустрии отдыха.

Напомним нашим читателям, что в Приморье работу баз отдых и иных средств размещения туристов разрешили возобновить с 15 июля в рамках ослабления ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции. Однако далеко не все возобновившие свою деятельность предприятия подали в органы власти уведомления и прошли мониторинг на соответствие требованиям. Руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур рассказал, что ведомством проверено 27 объектов, в Хасанском районе составлено шесть протоколов о нарушениях и выдано два предписания на закрытие за многочисленные нарушения, во Владивостоке – один протокол. А вот в Шкотовском районе, в Находкинском и Артёмовском городских округах нарушений не выявлено. Зато на хасанских базах отдыха Paradise, SunAngels Vilage и «Лепота» они оказались многочисленными. В

частности, база Paradise, расположенная в популярной Андреевке, уведомление о возобновлении деятельности не подавала, соответственно, административная комиссия её не проверяла. Также, имея в совеем фонде более 15 номеров, база не прошла обязательную классификацию. По словам главы агентства по туризму, руководитель Paradise на месте отсутствует, деньги от туристов принимает некий администратор, который утверждает, что на базе не работает, а просто присутствует. «Кассового аппарата нет, уголок потребителя не оформлен, отсутствует информация о юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, осуществляющем деятельность. При этом стоимость услуг базы достигает девяти с половиной тысяч рублей в сутки. Гости жалуются, что персонал базы не использует маски и перчатки, на нарушения «социальной дистанции» при расстановке столов в кафе. На жалобы администрация не реагирует должным образом», – уточнил участник группы мониторинга, проверявший Paradise.

Приморцам, планирующим свой отдых на морском побережье, руководитель агентства по туризму при выборе базы отдыха настоятельно рекомендует учитывать информацию, размещённую на странице ведомства в реестре средств размещения, подавших и не подавших уведомления о готовности к возобновлению деятельности. Выбор базы, находящейся в «проблемном» списке или вообще не внесённой ни в один реестр, может повлечь неоправданный риск здоровью, предупреждает Владимир Щур.

Уделить особое внимание базам отдыха потребовал и глава края. При этом Олег Кожемяко отметил, что основная работа по предупреждению нарушений санитарных требований по-прежнему лежит на административных комиссиях.

«Мы видим, что комиссии работать могут, есть определенные результаты и ослаблять эту работу нельзя, особое внимание необходимо уделять общественным местам, торговым точкам, базам отдыха», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, что ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в крае до 31 июля включительно. Гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно. Также приморцев просят не собираться большими группами, при посещении общественных мест и в транспорте носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.