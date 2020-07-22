Умерший от коронавируса житель Армавира не обращался за медицинской помощью

Аргументы Недели → Здоровье

22 июля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Армавире скончался 69-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирус. Он стал 99 пациентом, умершим от COVID-19 в Краснодарском крае. Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в краевом оперативном штабе по борьбе с инфекцией, мужчина остро заболел в начале июля. За медицинской помощью он не обращался, пытаясь лечиться самостоятельно.

Через неделю, когда его состояние ухудшилось, он был госпитализирован в инфекционную городскую больницу. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Взятый у него тест на COVID-19 показал положительный результат. Кроме того, у мужчины были гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Несмотря на все усилия врачей, он скончался.

По данным на 22 июля, на Кубани больны коронавирусом 7423 человека, 6377 пациентов выздоровели и выписались из больниц, 99 человек умерли. В крае проведен 525 061 тест на коронавирус, в том числе 5565 – за последние сутки.

В обсерваторах на территории региона продолжают оставаться 49 граждан. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время подобные учреждения приняли 11 084 человека. У 79 анализ на коронавирус показал положительный результат.