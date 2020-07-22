Подмосковные медики рассказали об опасностях пирсинга

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22 июля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Фото: pixabay.com

Врачи из Подмосковья рассказали об опасностях пирсинга. В числе возможных неблагоприятных последствий прокола – повреждение нерва, аллергия, кариес, считают специалисты.

Также врач из одной подмосковной стоматологической поликлиники Виктория Катанцева пояснила, что пирсинг – это открытая рана, которая подвержена воспалению и инфицированию.

«Кроме того, пирсинг может привести к повреждению лицевого нерва, длительным кровотечениям, нарушениям функции речи, жевания, повреждению корней зубов, развитию кариеса. Не исключены аллергические реакции и появление металлического привкуса во рту», - объяснила она.