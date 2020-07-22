За сутки на Кубани COVID-19 заболели 83 человека

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22 июля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае продолжает идти вверх. По данным краевого оперштаба по борьбе с COVID-19 на 22 июля, в регионе за сутки зарегистрированы 83 новых случая заражения коронавирусом. По данным оперштаба на 21 июля, новых случаев заболевания в крае было зафиксировано 78, а днем ранее, 20 июля, коронавирусную инфекцию выявили у 72 человек.

За последние сутки, 22 июля, больше всего заболевших было зафиксировано в Армавире, где коронавирус медики подтвердили у 17 человек. По 12 новых случаев заболевания зарегистрировано в Белореченском районе и Краснодаре, 8 больных добавилось в Кущевском районе, 6 – в Сочи, 4 – в Успенском районе. По три новых заболевших выявлены в Кавказском, Северском, Усть-Лабинском, Динском и Выселковском районах. По два пациента – в Новокубанском и Кореновском. По одному заболевшему в Абинском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах, а также в Новороссийске и Анапе. В числе заболевших – трое детей, младшему из которых 4 года. Дети заболели в Белореченском, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах.

Всего на сегодняшний день на Кубани подтверждено 7423 случая заболевания COVID-19. 6377 человек выздоровели и выписались из больниц, в том числе –125за последние сутки. 99 человек умерли, один пациент – за последние сутки.

В России, по данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 22 июля, коронавирусом за сутки заболели 5862 человека, общее число заболевших достигло 789 190 человек. За сутки в стране скончались 165 человек, всего от коронавируса умерли 12 745 пациентов. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9669 человек, общее число победивших болезнь достигло 572 053 человек.