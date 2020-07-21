Врачи выступают за отмену системы обязательного медицинского страхования

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 июля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Обязательное медицинское страхование в России начало давать сбои. Изначально идея заключалась в организации доступной медицинской помощи и освобождении россиян от территориальной зависимости. Разработчики проекта дали возможность прикрепляться пациентам к любому медицинскому учреждению.



Но система ОМС начала практически сразу рушиться из-за разницы качества предоставляемой медицинской помощи по регионам. Пациент приезжает в крупные города, где тарифы выше. Местный фонд запрашивает средства с места прописки пациента, а денег не получает. В результате российские мегаполисы имеют огромные задолженности по причине внутригосударственного медицинского туризма. Российская столица уже не выдерживает значительной финансовой нагрузки.



Определённая часть медицинской помощи переведена на подушевое финансирование. Это относится к скорой помощи, работе терапевтов, участковых врачей. По сути это система, от которой хотели уйти.



Эксперты считают, что страховые медицинские компании заинтересованы в выписке штрафов лечебным учреждениям с целью зарабатывания денег, а не оказании услуг россиянам.



Ни о какой доступности качественной медицинской помощи говорить не приходится. Большинство врачей считают, что финансирование здравоохранения должно производиться без посредников. В условиях пандемии можно заметить, что система ОМС оказалась неэффективной. Она не несёт ответственности перед медицинскими учреждениями, что не может являться условием страхования.



