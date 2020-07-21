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В Подмосковье врачи спасли ребёнка, выпившего средство бытовой химии

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

В Подмосковье врачи спасли ребёнка, выпившего средство бытовой химии
Фото: pixabay.com

В Ступино годовалый ребёнок был доставлен в больницу после отравления средством для чистки кухонных плит. Он получил ожог губ и ротоглотки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Ребёнку приглянулась яркая бутылочка с чистящим средством. Мама буквально на минуту отлучилась из кухни в комнату, и он успел попробовать содержимое бутылки. В результате ребёнок получил ожог губ и ротоглотки», - рассказала заведующая детским соматическим отделением Ступинской больницы Галина Кавындикова.

Уточняется, что врачи ввели ему обезболивающие препараты, и теперь ребенок может снова принимать пищу, не твёрдую, не кислую. Сейчас его лечат обволакивающими препаратами и детскими антисептиками.

Также медики отметили положительную динамику: у малыша спала припухлость гортани и уменьшилось покраснение.

АГ

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