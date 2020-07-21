Вирусолог рассказал о вакцине от COVID-19 для элиты

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21 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

В апреле этого года не было готового варианта вакцины от нового штамма коронавируса. Испытания препарата на людях закончились только в середине июля, сейчас же предстоит зарегистрировать лекарство. Об этом рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он прокомментировал информацию американских СМИ о том, что представители российской политической и деловой элиты получили доступ к экспериментальной вакцине.

"Такие разговоры — это просто идиотизм. Разработчики тайно никого не вакцинировали. Недопустимо вводить людям препарат, который не прошел клинические испытания", - заключил вирусолог Виктор Зуев.