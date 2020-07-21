Главный инфекционист рассказала о реальных масштабах эпидемии в Карачаево-Черкесии и уволилась

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 июля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

После того, как жители Карачаево-Черкесии заговорили о реальных масштабах коронавируса в регионе, они оказались под пристальным вниманием властей. Ситуацию с коронавирусом осветили авторы программы «Чёрный клуб».



Через несколько дней против них было возбуждено уголовное дело. Главному инфекционисту Карачаевского района Лейле Батчаевой пришлось уволиться из больницы, так как работать в ней стало невозможно. Травля началась после того, как она рассказала журналистам о ситуации с пандемией.



Инфекционист сообщила, что в больнице не хватает лекарств и медицинского персонала. Выплаты за работу в особых условиях эпидемии никто не производил. На просьбу создать необходимые условия в лечебном учреждении главврач больницы ответил в хамской форме. Никто не может добиться справедливости, воюя с администрацией больницы. Всё сводится к угрозам, расправам и увольнениям.



Следственный комитет сейчас разбирается с теми, кто, по мнению правоохранителей, распространяет ложную информацию об эпидемии в регионе. Инфекционное отделение в районной больнице закрыли, в ней не осталось никакого персонала. Сейчас лето, на этот период приходится наибольшее количество инфекционных заболеваний. Количество заражений коронавирусом сократилось. Тяжелобольных с «ковидом» отвозят в Черкесск. Остальные люди ждут, пока им не станет плохо, только потом обращаются в больницу.



