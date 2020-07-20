На Кубани за сутки десять детей заразились COVID-19

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20 июля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае идет вверх. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 20 июля, в регионе за сутки зафиксировано 72 новых случая заболевания COVID-19. За предыдущие сутки, 19 июля, на Кубани заболели 75 человек, днем ранее, 18 июля, количество новых случаев коронавирусной инфекции достигло 70.

На сегодняшний день больше всего заболевших зафиксировано в Краснодаре. В столице Кубани за сутки коронавирус выявлен у 27 человек. В Сочи заболели десять человек, в Кавказском районе Кубани – восемь. Пять человек заразились в Анапе, четверо - в Новороссийске.

По два заболевших зафиксировано за последние сутки в Абинском, Каневском, Новокубанском, Выселковском и Усть-Лабинском районах. По одному новому случаю COVID-19 выявлено в Кореновском, Гулькевичском, Славянском, Красноармейском, Апшеронском, Белореченском районах, а также в Горячем Ключе и Армавире.

В числе заболевших – десять детей, самому младшему из которых исполнилось 10 месяцев, старшему – 17 лет. Таким образом общее число больных коронавирусом на Кубани достигло 7262 человек. 6154 пациентов выздоровели, в том числе – 25 человек за последние сутки, один COVID-больной скончался. За весь период от коронавирусной инфекции на Кубани умерли 97 человек.

В России, по данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 20 июля, за сутки зарегистрировано 5 940 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Из больниц с выздоровлением выписались 3 258 человек, 85 человек умерли. За весь период в стране заболели 777 486 человек, выздоровели 553 602 пациента, умерли 12 427 больных.