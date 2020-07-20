Роскачество рассказало, почему любителям суши следует быть внимательными

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20 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото:pixabey

Роскачество заявило, что покупать рыбу и раков следует только в проверенных магазинах и ни в коем случае не с рук, иначе повышается риск заражения паразитами. Также эксперты советуют избегать покупки суши в местах несанкционированной торговли.

В Роскачестве также посоветовали использовать отдельную посуду и нож для разделки морепродуктов, а перед их непосредственным употреблением в пищу обрабатывать посуду дезинфицирующими средствами.