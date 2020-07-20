Роскачество рассказало, почему любителям суши следует быть внимательными

Роскачество заявило, что покупать рыбу и раков следует только в проверенных магазинах и ни в коем случае не с рук, иначе повышается риск заражения паразитами. Также эксперты советуют избегать покупки суши в местах несанкционированной торговли.
В Роскачестве также посоветовали использовать отдельную посуду и нож для разделки морепродуктов, а перед их непосредственным употреблением в пищу обрабатывать посуду дезинфицирующими средствами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.