Врач-онколог сообщил, почему нет эффективной вакцины от рака

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 июля 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Константин Титов, фото: facebook.com

Известный московский врач-онколог Константин Титов рассказал, что эффективность вакцин от рака не превышает пяти процентов. По словам доктор Титова, в онкологии всё, что меньше 10 процентов, считается неэффективным.

Онколог объяснил, почему вакцина от рака неэффективна: "нет специфического антигена, который бы отличался от нормальных клеток". Титов поделился, что вакцины от рака разрабатывали, исследовали.

По данным хирурга-онколога, препараты "применяли при четвёртой стадии различных онкологических заболеваний, но они не показали никакого эффекта". "Поэтому они не рекомендуются, ни в одной рекомендации лечения рака вы вакцину не найдёте", - сказал Титов.

Доктор Титов объяснил, что "если бы такой антиген на клетках рака был бы, который бы отличался принципиально от нормальных, тогда вакцины бы работали".

Константин Титов - доктор медицинских наук, доцент, зав. онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей клинического научного центра имени Логинова.