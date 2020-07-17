В Краснодарском крае коронавирусом заболели 66 человек за сутки

Аргументы Недели → Здоровье

17 июля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели больше пациентов, чем заболели. По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 17 июля, в крае зарегистрировано 66 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Возраст заболевших от 10 до 80 лет, среди них двое несовершеннолетних. Случаи заражения детей за прошедшие сутки выявлены в Краснодаре и Сочи. Всего на сегодняшний день инфекция подтверждена у 7045 человек. В России за сутки заболели 6406 человек, за весь период зарегистрировано 759 203 случая COVID-19.

17 июля коронавирус унес жизнь одного пациента, общее число летальных исходов от инфекции на Кубани достигло 93. На сегодняшний день в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 18 больных, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Всего в России от коронавируса скончались 12 123 человека, в том числе 186 человек за последние сутки.

В Краснодарском крае за сутки 67 человек выздоровели от COVID-19, общее число выздоровевших превысило 6 тысяч человек: за весь период в регионе с болезнью справились 6002 пациента. В целом по России от коронавирусной инфекции выздоровели 539 373 пациента, в том числе – 7 681 человек за прошедшие сутки.