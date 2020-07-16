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Психолог рассказала, как отличить хамство от психологического насилия

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Психолог рассказала, как отличить хамство от психологического насилия
фото: pixabey

Психолог Анна Никольская рассказала, что женщины испытывают психологическое давление гораздо чаще, чем мужчины. По статистике 75 % представительниц слабого пола страдают от домогательств, и только 20%  среди мужчин. Это означает, что приблизительно каждые семь-восемь женщин испытывают психологическую атаку.

Психолог объяснила, что люди, которые подверглись психологическому насилию, позже приобретают проблемы с самооценкой, чувством собственного достоинства, многие начинают испытывать  негативные эмоции: вину, стыд, обиды. 

"Если слова партнера вам неприятны,  если вы хотите это прекратить, остановить и избавиться от этого, то, скорее всего, это именно психологическое насилие", - пояснила эксперт. Психолог добавила, что бывает четыре типа психологического насилия: по половому признаку, по личным качествам, троллинг и буллинг в интернете.

ЕСт

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