Психолог рассказала, как отличить хамство от психологического насилия

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16 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Психолог Анна Никольская рассказала, что женщины испытывают психологическое давление гораздо чаще, чем мужчины. По статистике 75 % представительниц слабого пола страдают от домогательств, и только 20% среди мужчин. Это означает, что приблизительно каждые семь-восемь женщин испытывают психологическую атаку.

Психолог объяснила, что люди, которые подверглись психологическому насилию, позже приобретают проблемы с самооценкой, чувством собственного достоинства, многие начинают испытывать негативные эмоции: вину, стыд, обиды.

"Если слова партнера вам неприятны, если вы хотите это прекратить, остановить и избавиться от этого, то, скорее всего, это именно психологическое насилие", - пояснила эксперт. Психолог добавила, что бывает четыре типа психологического насилия: по половому признаку, по личным качествам, троллинг и буллинг в интернете.