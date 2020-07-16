Психолог рассказала, как отличить хамство от психологического насилия

Психолог Анна Никольская рассказала, что женщины испытывают психологическое давление гораздо чаще, чем мужчины. По статистике 75 % представительниц слабого пола страдают от домогательств, и только 20% среди мужчин. Это означает, что приблизительно каждые семь-восемь женщин испытывают психологическую атаку.
Психолог объяснила, что люди, которые подверглись психологическому насилию, позже приобретают проблемы с самооценкой, чувством собственного достоинства, многие начинают испытывать негативные эмоции: вину, стыд, обиды.
"Если слова партнера вам неприятны, если вы хотите это прекратить, остановить и избавиться от этого, то, скорее всего, это именно психологическое насилие", - пояснила эксперт. Психолог добавила, что бывает четыре типа психологического насилия: по половому признаку, по личным качествам, троллинг и буллинг в интернете.
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