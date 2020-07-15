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Врач рассказал, что мешает женщине зачать здорового ребенка

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Врач рассказал, что мешает женщине зачать здорового ребенка
фото:pixabey

В России за последние 30 лет выросло число преждевременных родов. Если раньше их было 4% из общего числа, то сейчас — 6%. В половине случаев они происходят из-за инфекций, которыми заражена женщина.

Врач акушер-гинеколог Владимир Серов подчеркнул, что чаще всего инфекции происходят из-за заболеваний, которые передаются половым путем. По его словам, в таком случае ребёнок заражается от мамы и у него случается сепсис.

ЕСт

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