Базам отдыха выдали метки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Восток-Медиа ]

базы отдыха Приморского края проверили на соответствование тербованиям

«Составлен реестр по добросовестным средствам размещения, которые уведомили о своей готовности к работе и успешно прошли мониторинг. Но часть средств размещения не проинформировали о своей готовности к работе или не соответствуют требованиям санитарной безопасности. Такие базы отдыха не имеют права открываться», – подчеркнул руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

По его словам, разрешение на возобновление работы баз отдыха, расположенных на побережье Приморья, возможно в ближайшее время. Списки участников рынка, готовых и не готовых к возобновлению работы, опубликованы на сайте правительства Приморского края. Но по мере изменения ситуации они будут корректироваться.

Аналогичный мониторинг в ближайшие дни проведут и в других муниципалитетах Приморья. В крае уже открыты для туристов крупные гостиницы, к этой неделе гостей принимают более 90 таких объектов. Теперь на очереди возобновление работы баз отдыха, хостелов, санаториев.

«Юридические и физические лица, которые приступят к работе без подтверждения их соответствия санитарным требованиям, будут привлекаться к административной ответственности. Поэтому рекомендую всем руководителям найти свои предприятия в том или ином списке. И в случае, если ваша структура попала в список недобросовестных субъектов, в ближайшее время предпринять шаги по исправлению ситуации. Наша первоочередная задача – обеспечить безопасность людей, которые планируют отдохнуть на данной территории», – уточнил руководитель краевого агентства по туризму.

Между тем, в Приморье продолжает действовать режим повышенной противоэпидемиологической готовности. Гражданам необходимо пользоваться медицинскими масками, особенно в людных местах – общественном транспорте и магазинах, а также соблюдать так называемую «социальную» дистанцию – полтора-два метра.