На Кубани коронавирус обнаружили у 65 человек за сутки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 июля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарский край поднялся на три позиции в списке российских регионов по суточному приросту числа заболевших. По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 15 июля, на Кубани коронавирусная инфекция подтверждена у 65 человек за прошедшие сутки. Всего на сегодняшний день COVID-19 в регионе больны 6939 человек. В России за сутки коронавирусом заразились 6422 человека, общее число заболевших по стране – 746 369 человек.

На сегодняшний день в России от инфекции скончались 11 770 человек, в том числе – 156 человек за сутки. В Краснодарском крае COVID-19 унес жизнь еще одного человека. Число летальных исходов пациентов с коронавирусом на Кубани достигло 89 человек.

Из больниц с выздоровлением в России выписаны 523 249 человек, в том числе – 10 424 человека за сутки. На Кубани за сутки выздоровел 121 пациент, общее число переболевших достигло 5875 человек.