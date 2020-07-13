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Лекарство от коронавируса оказалось опасным

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Лекарство от коронавируса оказалось опасным

Несколько дней назад в Японии были проведены исследования разработанного против коронавирусной инфекции препарата Фавипиравир. В России оно было разрекламировано как Авифамир.

Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано. Применяемые лекарства против COVID-19 с существенной эффективностью отличаются рядом побочных действий. Они разрабатывались в большей степени для других целей. В России по закону такие препараты можно регистрировать даже при отсутствии приличных научных оснований.

Фавипиравир разработан несколько лет назад специалистами из Соединённых Штатов Америки. После его появления он был зарегистрирован в Японии. Фавипиравир строго запрещено применять беременным женщинам. Компоненты препарата вызывают уродство и смерть плода. Именно по этой причине оно не было зарегистрировано в США. Японцы им пользовались в исключительных случаях – при тяжёлых вирусах гриппа. Данные виды вируса ожидали с начала 2000 годов.

В России его зарегистрировали для применения при лёгких формах инфекции.
Опасность лечения таким препаратом заключается в том, что большая часть женщин узнают о беременности слишком поздно. С момента зачатия до определения беременности они могут начать самолечение простудных заболеваний опасным для здоровья будущего ребёнка лекарством.

Многие специалисты выступают против регистрации препарата для амбулаторного использования.

ПВ

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