Сексолог рассказал, чем опасны фильмы для взрослых

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10 июля 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что у людей, которые регулярно тратят время на просмотр эротических роликов, формируется нереалистичное представление о любовных утехах. Такие фильмы часто демонстрируют мужскую жестокость по отношению к женщинам, подкидывают людям поводы для недовольства своим телом. Вдобавок, существует опасность зависимости от "горячего контента".

Эксперт отметил, что пристрастие к таким фильмам чревато также тем, что могут возникнуть в парном сексе. "Важно понимать, что человек закрепляет у себя специфические рефлексы. И если даже он собирается жить с монитором и видеофайлами, а не с человеком, тут тоже есть проблема — истощение дофаминовых рецепторов из-за нещадно эксплуатируемого такими фильмами известного в сексологии эффекта Кулиджа. А это ведет к порнозависимости", - сообщил врач.