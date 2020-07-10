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Врач рассказал, что у инфицированных гепатитом С в 100 раз увеличивается вероятность рака печени

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Врач рассказал, что у инфицированных гепатитом С в 100 раз увеличивается вероятность рака печени
фото: pixabey

Врач Михаил Ефанов рассказал, что у инфицированных вирусом гепатитом C в 100 раз увеличивается вероятность появления рака печени. Рак печени находится на седьмом месте по распространенности, риск развития болезни у мужчин составляет 1 на 94, у женщин — 1 на 212 человек.

Специалист отметил, что гепатит С провоцирует хроническое воспаление печени, в результате возникает цирроз. Эти две беды идут вместе, дистанционно, но по времени не очень далеко друг от друга. Поэтому все пациенты с хроническим вирусным гепатитом С и циррозом должны проходить раз в полгода скрининг на предмет ранней диагностики, — сказал врач. 

ЕСт

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