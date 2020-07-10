Диетолог рассказала, каким блюдам отдавать предпочтение в жару

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10 июля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Врач-диетолог Арина Смолова рассказала, каким блюдам отдавать предпочтение в жару, чтобы еда была не в тягость. По мнению диетолога, летом вместо плотных и тяжелых блюд необходимо употреблять салаты с большим количеством зелени, можно с добавлением мяса.

Диетолог отмечает, что в летнее время вместо тяжелых период необходимо употреблять салаты с большим количеством зелени и овощей. "На обед – блюда из морепродуктов или рис с измельченной курицей, горошком, оливками и запеченным болгарским перцем. На полдник ягоды и фрукты или микс из орехов",- подчеркивает специалист.

Также врач добавляет, что в качестве ужина годится не слишком жирная творожная масса с добавлением измельченных ягод, фруктов по вкусу или приготовьте мини-салат, состоящий из творога, мелко нарезанного укропа, огурца, зеленого лука, базилика и других овощей.