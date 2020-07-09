Найти и обезвредить!

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9 июля 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели», Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Процедура криолиполиза, фото соцсети

Самоизоляция и сокращение активного образа жизни неблаготворно влияет на организм. В этом уверены врачи и уже на личном опыте столкнулись многие пациенты флебологов и массажистов. Заболевания вен, потеря тонуса кожи могут привезти к таким серьёзным заболеваниям, как варикоз, тромбоз и другим опасным недугам.

«Подобные заболевания не только выглядят не эстетично, но крайне опасны для здоровья – признается «Аргументам Неделi» эксперт в области индустрии красоты, управляющая медицинским центром «Романов» Диана Чернова. - Поэтому крайне важно, особенно во время пандемии, - заниматься профилактикой, укреплять сосуды и устранять проблему на начальных этапах. Многие наши знаменитости во время самоизоляции, чтобы поддерживать кожу в тонусе и не «расплываться» в талии использовали средства с микроиглами – скрабы, патчи. Из-за своей «игольчатой текстуры» продукты работают намного эффективнее обычных кремов и скрабов. Но открою вам тайну – целлюлит и стройность талии звёзды добиваются с помощью аппаратных технологий и правильного питания. Весьма хорошие результаты в борьбе с целлюлитом и варикозом показала такая процедура как эндосфера.

Эндосфера-терапия

Это – итальянское изобретение. Его авторы доктор-флеболог, профессор Пьер Антонио Баччи и инженер Джанлука Кавалетти. Изначально они хотели создать аппарат для вывода молочной кислоты из мышц после усиленных тренировок. А в итоге их уникальный метод компрессионной микровибрации нашёл более широкое применение. Он хорошо справляется с такими проблемами как пониженный тонус мышц или мышечные спазмы. А после карантина это весьма актуально для многих людей. Помогает он и тем, у кого есть сложности с циркуляцией венозной крови. Решает проблему и поздних стадий целлюлита, улучшает качество кожи. А вот с внушительной жировой прослойкой эта процедура не справится. Поэтому если вы преследуйте такую цель – не рекомендую тратить деньги на эту процедуру. Здесь вам в помощь – CLATUU.

Кстати, она является альтернативой липосакции. Только в разы дешевле и удобнее – нет реабилитации. Работает эта процедура по принципу криолиполиза – разрушает жировую ткань под действием холода. У наших пациентов она показала весьма внушительные результаты: за одну процедуру убирается до 20 процентов подкожного жира. При этом в отличие от липосакции при применении этой процедуры нет осложнений, как после хирургических вмешательств. Хочу отметить, такие процедуры сегодня, к сожалению, берутся делать не только в медицинских клиниках, но и в салонах красоты, в которых стоит дешёвое китайское оборудование. А это означает, что есть риск получить не просто некачественную услугу, а проблемы со здоровьем. Поэтому выбирайте для таких оздоровительных процедур не сомнительные салоны красоты, а заведения с медицинской лицензией. И будьте здоровы!».