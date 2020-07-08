На Кубани за сутки COVID-19 заболел 61 человек, выздоровели 214

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 июля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае растет число выздоровевших от коронавирусной инфекции. По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 8 июля, на Кубани выписаны из больниц с выздоровлением 214 человек. К настоящему моменту справились с инфекцией больше 83 процентов пациентов.

При этом коронавирусной инфекцией заболел 61 человек. Больше всего заболевших в Краснодаре, где зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19. В их числе – двое подростков 9 и 17 лет. 10 человек, в том числе 9-летний ребенок, заразились в Сочи. 8 новых случаев инфекции подтверждены в Армавире, 7 – в Кавказском районе, здесь заболел 3-летний ребенок. По 4 заболевших в Выселковском и Белореченском районах (в том числе – 16-летний подросток). По два новых заболевших в Горячем Ключе и Динском районе. По одному случаю COVID-19 зафиксировано в Северском, Красноармейском, Новокубанском, Апшеронском и Отрадненском районах. В Гулькевичском районе коронавирусную инфекцию выявили у 13-летнего подростка.

Таким образом, по данным краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, общее число заболевших коронавирусной инфекцией на Кубани на сегодняшний день достигло 6460 человек, из них 480 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 113,8. За весь период в крае выздоровели 5412 пациентов, что составляет 83,7 процента от общего числа заболевших. 83 человека скончались. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 больных, два человека – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Всего в России за весь период коронавирусом заболели 700 792 человека в 85 регионах, умерли 10 667 человек, выздоровел 472 511 пациент, в том числе – 8 631 человек за последние сутки.