В России выросли продажи сердечных препаратов

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7 июля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

За первое полугодие 2020 года в России на 4,3% выросли продажи препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты компании сообщили, что в 2019 году было реализовано 319 млн упаковок подобной продукции, а в 2020-м — около 333 млн.

Рост продаж лекарств этого вида начался в середине февраля с 7-й недели — с 13,7 млн упаковок в 2019-м до 14,5 млн в 2020-м. Показатели находились на пике на 12-й неделе незадолго до карантина. В это время продажи сердечных препаратов выросли на 77%.