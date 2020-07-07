В России выросли продажи сердечных препаратов

7 июля 2020, 16:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
За первое полугодие 2020 года в России на 4,3% выросли продажи препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты компании сообщили, что в 2019 году было реализовано 319 млн упаковок подобной продукции, а в 2020-м — около 333 млн.
Рост продаж лекарств этого вида начался в середине февраля с 7-й недели — с 13,7 млн упаковок в 2019-м до 14,5 млн в 2020-м. Показатели находились на пике на 12-й неделе незадолго до карантина. В это время продажи сердечных препаратов выросли на 77%.
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