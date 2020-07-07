В России снизились закупки льготных медикаментов

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7 июля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Российские субъекты вынуждены сократить объёмы закупок лекарственных препаратов для льготников. Проблема объясняется острой нехваткой денежных средств в региональных бюджетах. Помимо этого проблему усугубляет ситуация с коронавирусом.



За первую половину года льготникам приобрели порядка 39 миллионов упаковок медпрепаратов. В прошлом году для данной категории населения было закуплено медикаментов на 25% больше. Сокращение характерно для всех категорий лекарств. Исключение составили медикаменты для онкологических заболеваний. В данном секторе наблюдается прирост. Помимо этого увеличились закупки гормональных средств и препаратов от заболеваний органов чувств.



Больше всего сократились закупки в Белгородской, Ярославской, Ростовской областях, Санкт-Петербурге и Москве. Региональные бюджеты не справляются с потребностями льготников из-за сокращения налоговых и неналоговых поступлений.



Улучшения положения стоит ожидать в начале осени. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом стабилизируется, в результате чего будут выделяться средства для закупки необходимых препаратов.



В 2019 году регионы приобрели медикаментов на 125 миллиардов рублей, это почти на 40% больше, чем годом ранее. Расходы на льготные лекарства в предыдущие годы значительно увеличивались.



