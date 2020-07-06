Почти 80 процентов COVID-пациентов выписались из кубанских больниц

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6 июля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Общее число заболевших COVID-19 на Кубани достигло 6340 человек. 60 пациентов заразились вирусом за последние сутки. По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 6 июля, по количеству новых заболевших за сутки Кубань занимает 34 место среди других российских регионов.

Больше всего заболевших зафиксировано в Краснодаре –19 случаев, восемь случаев – в Сочи, по пять – в Калининском и Белореченском, четыре – в Кущевском, три – в Славянском районе. По два заразившихся – в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире. По одному – в Новокубанском, Успенском, Отрадненском, Гулькевичском, Выселковском районах и Анапе. В числе новых заболевших – шестеро детей.

В лидерах по суточному приросту заболеваемости по-прежнему числятся Москва и Московская область, где за сутки COVID-19 заболели 685 и 292 человека соответственно. На третью сточку списка, опередив Санкт-Петербург с 280 новыми больными, поднялся Ханты-Мансийский автономный округ, где за сутки зафиксировано 289 случаев заражения. Всего по России коронавирусом заболели за сутки 6611человек в 85 регионах. У почти трети из них болезнь протекает без клинических проявлений.

Вместе с тем в России из больниц с выздоровлением выписаны за сутки 3 579 человек, из них 18 человек – в Краснодарском крае. Всего, по данным краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, от коронавируса на Кубани выздоровели 5035 пациентов. Это более 79 процентов от общего числа заболевших.

По данным регионального минздрава, в крае за весь период зафиксировано 82 летальных случая пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 16 пациентов, 2 человека на ЭКМО.

В обсерваторах на территории Краснодарского края остаются 243 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время через обсерваторы прошло 10 893 человека, коронавирус был выявлен у 74 из них.