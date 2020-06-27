Врач-дерматолог предупредила пациентов, переболевших COVID-19, об опасности солнечного загара

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 июня 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

солнце, море, пляж, фото: pexels.com

Врач-дерматолог Людмила Рязанова предупредила пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, об опасности солнечного загара. Специалист по заболеваниям кожи объяснила, что коронавирус повреждает структурную единицу эритроцитов - гем (состоящий из порфиринов и железа), который переносит кислород в органы и ткани.

И как добавила дерматолог, нарушение гема может приводить к повышенной чувствительности и восприимчивости кожи к солнечному излучению, - передает "Царьград" со ссылкой на рассказ врача, опубликованный в интернет-СМИ.

Для перенесшего инфекцию пребывание под солнцем может привести к солнечному ожогу кожи.

Дерматолог считает, что ррежде чем ехать загарать на море, следует проконсультироваться с врачом.

Рязанова отметила, что пребывание на солнце противопоказано не только для инфицированных COVID-19, но и при многих заболеваниях