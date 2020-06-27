Врач-дерматолог предупредила пациентов, переболевших COVID-19, об опасности солнечного загара
27 июня 2020, 16:46[ «Аргументы Недели» ]
Врач-дерматолог Людмила Рязанова предупредила пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, об опасности солнечного загара. Специалист по заболеваниям кожи объяснила, что коронавирус повреждает структурную единицу эритроцитов - гем (состоящий из порфиринов и железа), который переносит кислород в органы и ткани.
И как добавила дерматолог, нарушение гема может приводить к повышенной чувствительности и восприимчивости кожи к солнечному излучению, - передает "Царьград" со ссылкой на рассказ врача, опубликованный в интернет-СМИ. Для перенесшего инфекцию пребывание под солнцем может привести к солнечному ожогу кожи.
Дерматолог считает, что ррежде чем ехать загарать на море, следует проконсультироваться с врачом. Рязанова отметила, что пребывание на солнце противопоказано не только для инфицированных COVID-19, но и при многих заболеваниях
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