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Специалисты Дубненской больницы помогли пенсионеру

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Специалисты Дубненской больницы помогли пенсионеру
фото: pixabey

Врачи из Дубненской больницы помогли пенсионеру, который чуть не отпилил себе два пальца, передает пресс-служба подмосковного Минздрава. Пациент поступил в учреждение с частичной ампутацией четвертого и практически полной ампутацией пятого пальца правой кисти. Травмы были получены во время работы с осцилляторной пилой.

Медики незамедлительно провели операцию, иначе мужчина мог бы потерять оба пальца. Они обработали раны, провели пластику частей сухожилий, зафиксировали переломы, наложили швы.

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