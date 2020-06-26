Специалисты Дубненской больницы помогли пенсионеру

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 июня 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Врачи из Дубненской больницы помогли пенсионеру, который чуть не отпилил себе два пальца, передает пресс-служба подмосковного Минздрава. Пациент поступил в учреждение с частичной ампутацией четвертого и практически полной ампутацией пятого пальца правой кисти. Травмы были получены во время работы с осцилляторной пилой.

Медики незамедлительно провели операцию, иначе мужчина мог бы потерять оба пальца. Они обработали раны, провели пластику частей сухожилий, зафиксировали переломы, наложили швы.