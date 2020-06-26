Специалисты Дубненской больницы помогли пенсионеру

Врачи из Дубненской больницы помогли пенсионеру, который чуть не отпилил себе два пальца, передает пресс-служба подмосковного Минздрава. Пациент поступил в учреждение с частичной ампутацией четвертого и практически полной ампутацией пятого пальца правой кисти. Травмы были получены во время работы с осцилляторной пилой.
Медики незамедлительно провели операцию, иначе мужчина мог бы потерять оба пальца. Они обработали раны, провели пластику частей сухожилий, зафиксировали переломы, наложили швы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.