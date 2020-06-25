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Шведские ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к COVID-19

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Science

Шведские ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к COVID-19
COVID-19, pixabay.com

Математики Стокгольмского университета Том Бриттон и Питер Трапман провели расчеты и сообщили, при каком условии произойдет формирование коллективного иммунитета к коронавирусу нового типа.

Шведские ученые считают, что для появления коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо, чтобы антитела сформировались минимум у 40-45 процентов населения, а не у 60 процентов, как считалось ранее.

Том Бриттон также отметил, что когда иммунитет к заболеванию формируется через распространение инфекции, он не так равномерно распределяется, как в процессе вакцинации граждан.

ЕТ

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