COVID-19: Как пройти тест на антитела

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24 июня 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Сергей Семенов ]

Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа постепенно удет на спад

Тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесённого заболевания COVID-19 путём забора крови из вены, пояснила руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в Приморском крае Татьяна Детковская. При этом она подчеркнула, что тестирование проводится, чтобы оценить популяционный иммунитет Приморья.

«Для этого к участию приглашаются граждане следующих возрастных групп: от года до семнадцати лет, восемнадцать-двадцать девять лет, тридцать-тридцать девять лет, сорок-сорок девять лет, пятьдесят-пятьдесят девять лет, шестьдесят-шестьдесят девять лет, семьдесят и более лет. Желающие в обязательном порядке проходят анкетирование на указанных сайтах. Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получает на указанные им в анкете электронную почту или телефонный номер сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ с указанием адреса и времени», – пояснила главный санитарный врач края.

Тем приморцам, кто пожелает принять участие в тестировании, необходимо заполнить и отправить анкету (для детей и лиц, не имеющих доступа в интернет, с помощью своего представителя), не забыв отметить своё согласие на обработку персональных данных.

Как рассказали в краевом министерстве здравоохранения, пройти тестирование приморцы могут в новых лабораториях 10 государственных медицинских учреждений, расположенных в Дальнегорске, Лесозаводске, Находке, Спасске-Дальнем, Уссурийске и в краевом центре (О том, как в Приморье проводят тестирование на коронавирус, читайте на 12-й странице).

Самыми первыми новый вид тестирования – ИФА, который позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса, прошли медицинские работники, находящиеся в группе риска, те, кто непосредственно контактируют с больными.

Как подчёркивает губернатор Приморья, данное тестирование крайне необходимо, поскольку позволит властям увидеть картину, насколько эффективно край сможет противостоять инфекции в дальнейшем.

По словам главного санитарного врача края Татьяны Детковской, от приморцев, желающих пройти тестирование на антитела, уже поступило более шести тысяч

«Сейчас они обрабатываются. По итогам определятся конечные группы людей, которые пройдут тестирование, их мы уведомим через смс-сообщения или по телефону», – уточнила она.

В ответ Олег Кожемяко напомнил, что Приморье – пилотный регион в проведении тестирования на антитела, и поручил разработать удобный график работы лабораторий, чтобы избежать большого скопления людей при этой процедуре.

Губернатор также заострил внимание руководителей муниципалитетов и профильных ведомств на недопущение каких-либо послаблений санитарного режима. Между тем, только в пятницу минувшей недели за сутки составлено 80 протоколов об административных правонарушениях, судами рассмотрено 106 дел, вынесено 39 решений о назначении штрафов.

«Сейчас важно стабилизировать ситуацию, не откатиться вновь по числу заболевших. Не должно быть никаких снисхождений к нарушителям санитарных требований», – потребовал Олег Кожемяко, добавив, что за воскресенье составлено ещё 68 протоколов об административных правонарушениях.

По состоянию на вторник, 23 июня, в Приморье общее число заболевших с начала эпидемии составило 3 728 человек, 37 скончались, общее число поборовших инфекцию составило 2 151 человек. На стационарном лечении находятся около тысячи человек, из них 38 – в тяжёлом состоянии.

Также в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, жителей просят не собираться большими группами, носить медицинские маски и не пренебрегать соблюдением в публичных местах «социальной дистанции» между людьми в полтора метра.